В США фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones выросли на 684 пункта, или на 1,41%, перед началом сокращенной торговой недели. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 2,1%, а на индекс Nasdaq — 2,89%, сообщает Fortune.

Восстановление произошло после резкого недельного падения: Dow Jones и Nasdaq зафиксировали крупнейшие недельные потери с первых месяцев пандемии COVID-19, а S&P 500 — самое глубокое снижение с апреля 2025 года. Все три индекса оказались в зоне коррекции. Распродажу возглавили технологические компании на фоне опасений инвесторов относительно перспектив бума искусственного интеллекта.

Опасения относительно ИИ

По данным издания, спад на рынке усилили опасения относительно инвестиций в дата-центры и производителей ИИ-чипов. Дополнительным фактором стали сообщения о возможном доступе Китая через бэкдоры к американским высокопроизводительным чипам, используемым для разработки ИИ. Это, как отмечает Fortune, побудило федеральные власти США ужесточать экспортные ограничения.

Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди предупредил, что сохранение котировок на текущем уровне может отразиться на потребительских расходах через эффект богатства. По его оценке, рост или снижение чистого капитала на 1 доллар в течение года влияет на расходы примерно на 2 цента. При таком сценарии этот эффект может через год сократить рост реального ВВП примерно на 0,3 процентного пункта.

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Прогнозы на 2027 год

Несмотря на коррекцию, ряд инвестиционных компаний сохраняет оптимистичные прогнозы относительно S&P 500 на 2027 год. Morgan Stanley и Goldman Sachs ожидают, что индекс завершит следующий год на уровне 8700 пунктов, тогда как UBS Global Wealth Management и Wells Fargo прогнозируют 8200 пунктов.

Директор по инвестициям в акции Federated Hermes Стив Кьявароне ожидает уровня 10 000 пунктов в конце года, что означало бы рост на 45% от текущих уровней. Он считает, что даже умеренное сокращение инвестиций в дата-центры могло бы дать денежным потокам время догнать расходы, ослабив инфляционное давление и сделав инвестиционный бум более устойчивым.

Американские рынки будут закрыты в четверг из-за Дня благодарения, а в пятницу торги продлятся лишь полдня. Fortune отмечает, что небольшие объемы торгов в этот период могут усилить восстановление акций.

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