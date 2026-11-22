Физик Антонино Флаки из Университета Кэйо в Японии создал на микросхеме цифровой аналог акустической чёрной дыры. После изменения одного бита внутри её смоделированного горизонта событий часть возмущения вышла наружу в виде коротких волн, сообщает ScienceAlert. Речь идёт не о настоящей чёрной дыре, а о лабораторной системе, воспроизводящей отдельные математические свойства таких объектов.

Цифровая модель горизонта событий

Схема состоит из сетки ячеек, хранящих данные в виде битов. Всего система содержала около 604 млн битов. Во время каждого такта логические элементы обновляли информацию по правилам, основанным на гидродинамике, и таким образом воспроизводили цифровой поток жидкости к условному сливу.

В такой модели горизонт событий возникает там, где смоделированный поток переносит возмущения внутрь с той же скоростью, с которой они могли бы распространяться наружу. В отличие от экспериментов с физическими жидкостями, параметры цифровой системы можно точно контролировать и повторять опыты в одинаковых условиях.

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Что показал эксперимент

Флаки проверил стабильность горизонта событий, распространение возмущений, реакцию системы на возмущения и сверхизлучение — явление, при котором волны могут получать энергию от вращения чёрной дыры. Горизонт в схеме оставался стабильным в течение трёх часов, а результаты по затухающим колебаниям и сверхизлучению соответствовали математическим прогнозам.

Когда исследователь изменил один бит за горизонтом событий, большая часть созданного возмущения осталась внутри. В то же время небольшая его часть вышла наружу благодаря коротковолновым сигналам, способным двигаться быстрее эффективной скорости звука в цифровой схеме. Чем глубже внутри горизонта изменяли бит, тем меньшая доля возмущения выходила наружу; утечка экспоненциально уменьшалась с удалением от границы.

Автор подчёркивает, что результат не означает существования «утечек» в реальных чёрных дырах. Эксперимент демонстрирует, что свойства горизонтов в их аналогах могут зависеть от физических правил конкретной системы. Работа опубликована в качестве препринта на arXiv и ещё не прошла рецензирование.

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