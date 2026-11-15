Физики Обернского университета выяснили, что короткие лазерные импульсы способны временно упорядочивать полярные нанообласти в кристалле модифицированного титаната стронция. Эффект длился около одной пикосекунды — одной триллионной доли секунды. О результатах исследования сообщает ScienceDaily.

Нанообласти меняют ориентацию при охлаждении

Исследователи изучали материал, в котором электроны могут двигаться сквозь кристалл, но одновременно существуют чрезвычайно малые области с положительными и отрицательными электрическими сторонами. Такие полярные нанообласти могут быть ориентированы по-разному или выравниваться в одном направлении.

С помощью чувствительной лазерной системы ученые наблюдали за изменениями оптических свойств образца при его нагревании и охлаждении. При более высоких температурах полярные нанообласти были ориентированы хаотично, а при охлаждении начинали приобретать предпочтительные направления. Это поддерживает объяснение, согласно которому такие области уже существуют в материале и упорядочиваются с понижением температуры, а не образуются только в момент перехода в поляризованное состояние.

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Лазерный порядок длится пикосекунду

Команда также продемонстрировала, что лазерное излучение может вызывать выравнивание нанообластей при температурах, когда без такого воздействия они оставались бы неупорядоченными. Возникший под действием света порядок исследователи зафиксировали оптическим методом.

Работу возглавили ассоциированный профессор кафедры физики Обернского университета Венцан Цзинь и аспирант Мохамед Кандил. Кристаллы для экспериментов изготовили специалисты Национального института передовых промышленных наук и технологий Японии. Статья ученых под названием Optical Poling of a Quantum Ferroelectric Metal across the Order-Disorder Phase Transition получила отличие Editors’ Suggestion в журнале Physical Review Letters.

Авторы отмечают, что метод позволяет не только наблюдать сверхбыстрые электрические процессы в квантовых материалах, но и кратковременно воздействовать на них светом. Практические применения остаются перспективой будущих исследований, в частности для изучения сверхбыстрой обработки и хранения информации.

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