Физики из Амстердамского университета в Нидерландах, Кембриджского университета в Великобритании и Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, создали активные конструкции, способные совершать движения, похожие на ползание, ходьбу и копание. Они состоят из соединённых стержней с миниатюрными двигателями в местах стыков. О результатах исследований сообщает ScienceDaily.

Материал с внутренним источником энергии

В отличие от обычных пассивных материалов — металла, стекла, бетона или резины — активные материалы используют внутренний источник энергии для реакции на внешнее воздействие. В живой природе подобные свойства демонстрируют, в частности, стаи птиц, способные согласованно изменять движение в зависимости от условий окружающей среды.

В первом исследовании учёные собрали гибкую цепь из стержней и установили на её соединениях двигатели. Они обеспечивали несимметричное взаимодействие между соседними элементами: движение одного стержня влияло на другой иначе, чем обратное движение.

Под действием внешней силы конструкция, как и обычный материал, могла терять устойчивость и резко менять форму. Однако этот процесс не завершался одним изгибом: цепи были способны многократно терять устойчивость и резко менять форму, создавая длительные колебания. Исследователи связывают это с превращением критической точки системы в так называемую критическую исключительную точку.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Свойства зависят от связей в сети

Результаты первой работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Её совместными первыми авторами стали Сами Аль-Иззи из Университета Нового Южного Уэльса и Яо Ду из Амстердамского университета. По мнению исследователей, такие конструкции могут быть полезны для мягкой робототехники, где сложные движения будет создавать сам материал без централизованной системы управления.

В другой работе команда исследовала плоскую сеть из стержней и двигателей. Эксперименты показали, что увеличение активности отдельных компонентов не всегда усиливает реакцию всей конструкции. Решающим оказалось то, образуют ли активные элементы непрерывные пути для передачи механического отклика через материал.

Учёные объясняют этот эффект перколяцией — процессом формирования связанных путей в сети. Если в системе слишком много элементов с низкой активностью, они могут препятствовать распространению упругого отклика, даже когда другие части структуры очень активны. Второе исследование, первым автором которого стал Джек Биниш из группы Корентина Куле в Амстердамском университете, опубликовали в журнале Physical Review X.

Читай нас в