Физики Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, разработали метод проверки точности калибровки поляризационных детекторов телескопов. Он должен помочь отделить возможный космический поворот поляризации реликтового излучения от ошибок приборов. Метод протестировали на данных спутника Европейского космического агентства Planck, сообщает ScienceDaily.

Проверка сигнала ранней Вселенной

Реликтовое микроволновое излучение — это слабое излучение, возникшее примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Оно содержит сведения о ранней Вселенной. Наблюдения указывают, что поляризация этого излучения могла слегка повернуться за почти 14 миллиардов лет распространения в космосе. Такой возможный эффект называют космическим двойным лучепреломлением.

В то же время столь же небольшая ошибка в выравнивании поляризационных детекторов телескопа способна создать практически идентичный сигнал. Команда под руководством постдокторанта Анто И. Лонаппана, профессора Брайана Китинга и доцента Кама Арнольда сравнила отдельные карты поляризации, полученные разными группами детекторов, вместо одной объединенной карты.

Если космическое двойное лучепреломление реально, его эффект должен одинаково проявляться на всех таких картах. Сравнение позволяет выявить различия в калибровке между группами детекторов, одновременно устраняя поворот, общий для всех карт. Результаты исследования опубликовали в The Astrophysical Journal Letters.

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Результат не подтверждает эффект независимо

Ученые проанализировали восемь карт поляризации, созданных на основе наблюдений Planck, и сопоставили выводы с методом Минами—Комацу. Оба подхода, основанные на разных предположениях, дали согласованные результаты относительно относительных ошибок калибровки.

Новый метод не может самостоятельно определить общий угол поворота поляризации, поскольку устраняет сигнал, общий для всех карт. Объединив реконструкцию относительных ошибок с общим значением калибровки, полученным методом Минами—Комацу, исследователи оценили угол космического двойного лучепреломления в 0,37 ± 0,12 градуса. В то же время это совпадение не является независимым подтверждением того, что поляризация реликтового микроволнового излучения действительно повернулась.

Метод также может быть полезен для поиска первичных гравитационных волн через B-моды поляризации реликтового микроволнового излучения. Даже незначительная ошибка калибровки способна преобразовать более сильный сигнал E-мод в ложный B-мод, который можно ошибочно принять за космологическое открытие.

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