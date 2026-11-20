Исследователи Национального института стандартов и технологий США (NIST) в Боулдере впервые полностью продемонстрировали метод квантовой проверки местоположения. В эксперименте они использовали пары запутанных фотонов, чтобы подтвердить нахождение участника в заданной точке между двумя станциями. Об этом сообщает Live Science.

Как работал эксперимент

Две доверенные станции-верификаторы разместили на расстоянии 195 метров друг от друга и соединили кабелями и оптоволокном, проложенными по коридорам исследовательского здания NIST. Участник, местоположение которого проверяли, находился между ними. Одна из станций генерировала пары запутанных фотонов: один фотон оставался у верификатора, а другой отправляли участнику.

Одновременно обе станции передавали случайные биты информации так, чтобы они поступали к участнику одновременно. Тот объединял эти данные, выбирал способ измерения поляризации фотона и возвращал результат двум верификаторам. Время прохождения сигналов позволяло определить расстояние до участника, а невозможность скопировать квантовую частицу означала, что измерение необходимо было выполнить в нужной точке.

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Результаты и возможное применение

Для проверки защищенности метода команда провела тест Белла без лазеек, который проверяет, превышают ли корреляции между частицами пределы, возможные для классической физики. Система выполняла примерно 250 тысяч испытаний в секунду. Каждая проверка требовала от 30 млн до 60 млн раундов обмена сигналами и длилась приблизительно от двух до четырех минут.

В течение двух дней осенью 2024 года ученые провели 335 проверок, и почти все они были успешными. Подтвержденная зона нахождения участника по объему была примерно в 4,5 раза меньше зоны, которую мог бы гарантировать сопоставимый классический метод. Эксперимент продемонстрировал защищенность от злоумышленников, имеющих незначительные квантовые ресурсы или не имеющих их вовсе. Для противодействия злоумышленникам с более мощными квантовыми ресурсами потребуются более длинные случайные последовательности.

По словам руководителя команды Кристера Шалма, первыми пользователями технологии могут стать дата-центры, финансовые системы и объекты критической инфраструктуры. Компоненты для ее использования в смартфонах пока слишком велики и дороги. Соавтор работы Скотт Гленси отметил, что практическое применение может начаться более чем через десятилетие, а более быстрые измерительные устройства потенциально сократят время одной проверки примерно до секунды.

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