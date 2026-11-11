Физики из США предложили настольное квантовое устройство для измерения чрезвычайно слабого эффекта, при котором вращение Земли искривляет пространство-время вокруг планеты. Как сообщает Live Science, предложенный сенсор потенциально мог бы достичь точности лучших спутниковых измерений, но за считанные минуты, а не годы.

Проверка общей теории относительности

Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что массивный вращающийся объект увлекает пространство-время своим движением. Возле Земли этот эффект, известный как увлечение систем отсчета, очень слабый. Ранее его измеряли только с орбиты — по изменениям движения гироскопов или спутников.

Спутник NASA Gravity Probe B в 2011 году подтвердил предсказание с погрешностью около 18%. В июле исследователи сообщили, что спутник LARES-2 позволил снизить погрешность до 0,2%, однако для этого потребовалось около трех лет лазерного отслеживания. Такие расчеты также требуют учета неравномерного распределения массы Земли и ее гравитационных неоднородностей.

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Петля из сверхтекучего гелия

Концепция нового прибора предполагает петлю из сверхтекучего гелия-4 — вещества, охлажденного до состояния, при котором оно течет без трения и ведет себя как единый квантовый объект. В петле должен быть тонкий барьер с отверстиями нанометрового размера, известный как джозефсоновский переход. Через него может проходить сверхтекучий, но не обычный жидкий гелий.

Согласно расчетам авторов, вращение Земли будет влиять на квантовое состояние гелия и изменять частоту его колебаний в петле. При температуре ниже 0,7 кельвина тепловой шум резко уменьшается. Для работы такого сенсора нужны отверстия шириной около 1 нанометра — в десятки раз меньше тех, которые использовались в предыдущих гелиевых устройствах.

Исследователи отмечают, что необходимые материалы еще разрабатываются и пока не интегрированы в работающий сенсор. Если устройство удастся создать, по их оценкам, оно сможет измерять эффект с точностью 0,2% примерно за 35 минут. Использование мембраны из кварца или сапфира потенциально может сократить это время примерно до одной секунды.

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