Группа физиков под руководством Шань-Цин Яна из Университета имени Сунь Ятсена в Китае измерила гравитационное притяжение между двумя кремниевыми пластинами массой по 7,6 миллиграмма. Это наименьшая пара масс, для которой удалось зафиксировать такое взаимодействие, сообщает ScienceAlert.

Миниатюрный вариант опыта Кавендиша

Исследователи создали миниатюрные крутильные весы методом глубокого травления кремния. На одном конце подвешенной штанги разместили пластину массой 7,6 миллиграмма, на другом — противовес. Рядом вращалось колесо с 16 одинаковыми кремниевыми пластинами, каждая из которых по очереди проходила возле тестовой массы и создавала слабое гравитационное притяжение.

Колесо совершало один оборот за 10 минут, поэтому сигнал повторялся 16 раз за оборот. Это позволило отделить его от фонового шума. Установку поместили в вакуумную камеру, а между движущимися массами и крутильными весами установили тонкую кремниевую мембрану с золотым покрытием, чтобы уменьшить влияние электростатических сил.

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Сила в сотни аттоньютонов

Вместо свободного закручивания штанги ученые применили электронную систему обратной связи, которая удерживала ее почти неподвижной. Они измеряли силу, необходимую для компенсации гравитационного притяжения.

При наименьшем расстоянии между пластинами сила составила 471 аттоньютон, или 0,000000000000000471 ньютона. Это примерно в 20 миллиардов раз слабее силы, с которой Земля притягивает песчинку массой один миллиграмм.

Результат соответствует ньютоновскому закону всемирного тяготения. На основе измерений команда также вычислила гравитационную постоянную G: полученное значение согласуется с международно рекомендованным, а неопределенность измерения составляет 5,3%. Авторы подчеркивают, что эксперимент пока не касается квантовой гравитации, однако приближает измерения к масштабам, на которых можно будет исследовать взаимодействие объектов в квантовых состояниях.

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