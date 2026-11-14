В Израиле физики Якир Ааронов из Тель-Авивского университета и Авшалом Элицур из Израильского института перспективных исследований математически исследовали пределы эффективного обращения времени в квантовой системе. В простейшей модели такой эффект может длиться около одной фемтосекунды — одной квадриллионной доли секунды, сообщает ScienceAlert.

Авторы разместили работу в виде препринта на платформе arXiv. Исследование развивает идею квантовой машины трансляции времени, которую Ааронов с коллегами предложил в 1990 году. Такая теоретическая система должна была бы использовать суперпозицию — состояние, при котором квантовая система может одновременно находиться в сочетании нескольких возможных состояний.

Как моделировали обращение процесса

Авторы рассмотрели часы, находящиеся одновременно в двух областях гравитационного поля разной силы. В этих ветвях время течет с разной скоростью. После их объединения возможно интерференционное наложение, а отбор определенного результата — постселекция — теоретически позволяет системе вести себя так, как будто она пережила промежуток времени, больший или меньший, чем время в каждой из ветвей. В предельном случае речь идет об отрицательном промежутке времени.

Чтобы проверить такой эффект в модели, физики использовали пример спонтанного излучения атомов. Если из 100 возбужденных атомов через некоторое время возбужденными остались 80, то появление после прохождения системы через условную машину большего числа возбужденных атомов означало бы эффективное возвращение части процесса распада.

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Ограничение создает квантовая среда

В модели атомы вместе с испущенным светом и стенками, способными его поглощать, помещали в полностью герметичную ячейку. Однако даже в таких условиях атомы взаимодействуют с электромагнитным полем, которое сохраняет следы излучения.

Для простейшей двухветвевой схемы необходимая для интерференции квантовая когерентность сохраняется около одной фемтосекунды. После этого среда уже содержит слишком много информации об излучении, чтобы воспроизвести необходимый обратный процесс. Более сложные модели теоретически могут охватывать более длительные интервалы, но потребуют значительно большего числа квантовых ветвей и будут иметь все меньшую вероятность успеха.

Исследователи отмечают, что постселекция не нарушает второй закон термодинамики: видимое обращение времени возникает лишь для малой доли отобранных результатов. Если учитывать все возможные результаты, система в целом по-прежнему подчиняется этому закону.

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