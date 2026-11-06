Бразильский ультраправый политик Флавио Болсонару впервые после отъезда из Бразилии выступил в США на мероприятии Conservative Political Action Conference в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Он заявил, что его поражение на президентских выборах не означает конца для Бразилии. Об этом сообщает The Guardian.

Болсонару покинул Бразилию в начале прошлой недели, вскоре после выборов 25 октября. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва победил его с преимуществом более 4 млн голосов. По данным издания, Болсонару получил 59 млн голосов.

Выступление на CPAC

На гала-ужине четырехдневного мероприятия CPAC 45-летний политик сказал, что не считает свое поражение концом для Бразилии и США. Он также заявил, что впереди еще будут «великие дела», и призвал не терять веру после результата выборов.

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В первом интервью после выборов Болсонару, по данным The Guardian, выдвинул неподтвержденные утверждения о фальсификациях. Он также заявил The New York Times, что не получал помощи для выезда из Бразилии, опровергнув сообщения о возможном содействии советника Трампа Джейсона Миллера и Сантьяго Капуто, близкого помощника президента Аргентины Хавьера Милея.

Расследования и политические планы

По информации издания, в Бразилии в отношении Флавио Болсонару продолжаются расследования федеральной полиции по делам об отмывании денег и коррупции. Его парламентский мандат заканчивается в начале следующего года, после чего он утратит депутатскую неприкосновенность; тогда его могут привлечь к уголовной ответственности.

Болсонару заявил The New York Times, что намерен участвовать в будущих выборах, однако пока связывает свое будущее с США. Его брат Эдуарду Болсонару также находится в США; в случае возвращения в Бразилию он должен отбыть четырехлетнее наказание за принуждение.

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