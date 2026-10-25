На президентских выборах в Бразилии 25 октября сенатор Флавиу Болсонару лидировал в раннем неофициальном подсчёте голосов граждан страны, голосовавших за рубежом во втором туре. Как сообщает The Rio Times, по состоянию на 13:42 по восточному времени США Болсонару набрал 45 720 голосов, или 52,66% действительных бюллетеней, а президент Луис Инасиу Лула да Силва — 41 101 голос, или 47,34%.

Эти данные основаны на подсчёте протоколов с избирательных участков, который проводили СМИ, а не на официальных результатах Высшего избирательного суда Бразилии. По данным Exame, Лула одновременно лидировал в 30 зарубежных местах голосования, тогда как Болсонару — в 12.

Голоса из Японии

По данным бразильского издания Metrópoles, в Японии за Флавиу Болсонару отдали 28 538 голосов, а за Лулу — 7 098. Это соответствовало 80,08% против 19,92%. The Rio Times со ссылкой на Exame отмечает, что японские голоса составляли 62% всех голосов, которые Болсонару на тот момент получил за пределами Бразилии. Без результатов из Японии Лула имел бы преимущество в зарубежном подсчёте.

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В Европе Лула, по данным Exame, опережал оппонента в Нидерландах, Швейцарии, Польше, Чехии и Финляндии. Издание Terra сообщало о его преимуществе в Дании и Швеции, тогда как в Греции победил Болсонару — 311 голосов против 255.

Доля зарубежного электората

По данным Высшего избирательного суда, за рубежом зарегистрированы 918 876 избирателей в 186 городах, что составляет около 0,6% общего числа избирателей страны. Наибольшая группа зарегистрирована в США — 265 437 человек, далее следуют Португалия, Япония, Канада и Германия.

На момент публикации в доступных медиаподсчётах не было результатов из Португалии и Великобритании, а данные из Германии и Франции были неполными. Высший избирательный суд Бразилии должен был начать публиковать официальные результаты с 16:00 по восточному времени США.

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