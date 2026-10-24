В Федеральном округе Бразилии, где расположена столица Бразилиа, Флавиу Болсонару имеет 55% действительных голосов против 45% у президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, свидетельствует опрос Datafolha. Как сообщает The Rio Times, результаты были обнародованы 23 октября 2026 года — за два дня до второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября.

Данные опроса

Datafolha опросила 910 избирателей Федерального округа 20–22 октября. Заявленная погрешность исследования составляет три процентных пункта при 95-процентном уровне доверия. Опрос по заказу Globo и Folha de S.Paulo провела компания Datafolha.

По общим показателям 51% респондентов заявили о намерении голосовать за Болсонару, а 42% — за Лулу. Еще 6% сообщили, что выберут пустой или недействительный бюллетень либо не поддержат ни одного из кандидатов, а 1% не дал ответа. После исключения таких ответов доли действительных голосов составляют 55% и 45% соответственно.

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Изменения и оценка правительства

По сравнению с предыдущим опросом Datafolha в Федеральном округе поддержка Болсонару в общих показателях выросла на два процентных пункта, а Лулы — снизилась на один пункт. По данным источника, эти изменения находятся в пределах погрешности исследования.

Согласно опросу, 50% избирателей округа оценивают правительство Лулы как плохое или очень плохое, 30% — как отличное или хорошее, еще 19% назвали его работу посредственной. Работу Лулы на посту президента не одобряют 55% опрошенных, тогда как 42% одобряют.

Исследование касается только Федерального округа, а не всей Бразилии. Последний общенациональный опрос Datafolha, на который ссылается издание, показывал равенство кандидатов — по 50% действительных голосов.

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