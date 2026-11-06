Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что скоординировала с Международным энергетическим агентством (МЭА) совместные меры по высвобождению нефтяных резервов, согласованному странами G7. Она написала об этом в X в четверг, отметив, что цены на энергию остаются одной из главных проблем для граждан и бизнеса ЕС, сообщает Anadolu Agency.

Координация мер

По словам фон дер Ляйен, она координировала эти меры с исполнительным директором МЭА Фатихом Биролом после договоренности, достигнутой Группой семи. Она также сообщила, что на прошлой неделе Еврокомиссия провела стратегический диалог с нефтеперерабатывающими предприятиями, чтобы помочь нарастить производство в критический момент.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Электрификация и чистая энергия

Говоря о долгосрочной энергетической стратегии, фон дер Ляйен назвала будущим для ЕС электрификацию, обеспеченную чистой энергией собственного производства. Она упомянула возобновляемые источники энергии и атомную энергетику. По ее словам, Евросоюз вместе с партнерами будет работать над ускорением электрификации во время предстоящей климатической конференции COP31 в турецкой Анталье.

Читай нас в