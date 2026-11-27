В США трастовый фонд больничного страхования Medicare, согласно прогнозу, сможет полностью финансировать выплаты по части A только до второго квартала 2033 года. После этого текущих поступлений будет хватать примерно на 89% запланированных расходов на больничную помощь, сообщает Fortune.

Если Конгресс США не примет мер, выплаты Medicare больницам и другим поставщикам услуг по части A могут сократиться примерно на 11%. В предыдущем отчете прогнозируемая дата исчерпания резервов фонда приходилась на 2033 год, а нынешнюю оценку приблизили еще на один квартал. Совет управляющих Medicare связал это с ростом расходов и изменениями в налоговом законодательстве.

Стоимость госпитализации в 2027 году

17 ноября Центры Medicare и Medicaid объявили, что в 2027 году франшиза по части A составит 1 776 долларов — на 40 долларов больше, чем в 2026 году. Это доля расходов пациента за первые 60 дней стационарного лечения в течение одного периода выплат.

За 61–90-й день пребывания в больнице пациенты будут платить по 444 доллара в день, а после 90-го дня — по 888 долларов за каждый день с использованием пожизненного резерва. Каждый бенефициар имеет 60 таких резервных дней, которые не возобновляются. Новый период выплат начинается после 60 последовательных дней без стационарного лечения или ухода в учреждении квалифицированного сестринского ухода, поэтому франшиза может взиматься повторно.

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Почему сокращаются резервы

Часть A Medicare покрывает стационарное лечение, уход в учреждениях квалифицированного сестринского ухода, хосписную помощь и часть медицинской помощи на дому. Она финансируется преимущественно за счет налогов с заработной платы и накопленных резервов. Ожидается, что расходы фонда превысят его доходы уже с 2027 года.

По данным Исследовательской службы Конгресса, в 2026 году Medicare охватывала около 70,7 млн человек, а общие расходы программы составили примерно 1,3 трлн долларов. С 2005 года число участников выросло на 66% из-за старения поколения беби-бумеров.

Основной пенсионный фонд Social Security, по оценке управляющих, может исчерпаться еще раньше — в четвертом квартале 2032 года. Без действий Конгресса это предполагает общее сокращение выплат на 22%.

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