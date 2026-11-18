В Великобритании фонд Wellcome профинансирует масштабное исследование последствий запланированных ограничений доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет. На десять научных проектов выделили 9,3 млн фунтов стерлингов; в них планируют привлечь более 300 тысяч молодых людей по всей Британии, сообщает The Guardian.

Исследователи будут сравнивать показатели до и после введения ограничений, которое ожидается весной 2027 года. Они изучат, изменит ли цифровая среда психическое здоровье и благополучие молодых людей, а также их сон, физическую активность и социальные связи.

Какие ограничения планируют

Ожидается, что запрет для лиц младше 16 лет будет касаться Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook и X. Также планируется ограничить прямые трансляции и контакты с незнакомцами на игровых платформах.

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Руководительница исследовательского направления Wellcome Камилла Ианноне отметила, что научных данных о влиянии социальных сетей и ограничений на психическое здоровье молодых людей пока немного. По ее словам, исследователи не будут рассматривать вопрос как простой выбор между тем, полезны или вредны социальные сети, а сосредоточатся на возможных изменениях в психическом здоровье и благополучии.

Сон, учеба и обход правил

Один из проектов — Smart Schools Plus, который совместно возглавляет профессор Бирмингемского университета Виктория Гудиер, — охватит 16 школ и 800 учеников в Англии. Команда будет оценивать психическое здоровье, физическую активность, сон, поведение в школе, успеваемость и посещаемость. Для этого будут применять опросы, мобильные приложения, интервью, цифровые дневники и трекеры активности.

Ученые также проверят, будет ли рискованный контент, в частности материалы о самоповреждении, самоубийстве и расстройствах пищевого поведения, перемещаться на другие онлайн-платформы. Отдельные проекты исследуют, будет ли воздействие ограничений различаться в зависимости от пола, социального класса и сексуальной ориентации молодых людей, а также как новые правила скажутся на семьях в Англии, Уэльсе и Шотландии. В частности, исследователи выяснят, смогут ли подростки обходить установленные ограничения.

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