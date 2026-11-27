В США фондовые индексы выросли утром 27 ноября во время сокращенной сессии в Черную пятницу после Дня благодарения. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,6%, S&P 500 вырос на 0,7%, а Nasdaq Composite — на 0,8%. Как сообщает UPI, после резкого старта все три основных индекса частично растеряли ранний рост.

Технологические акции

Инвесторы следили за акциями технологических компаний, которые пытались восстановиться на фоне опасений относительно прибыльности инвестиций в искусственный интеллект. Акции Nvidia после первоначального повышения примерно на 2% перешли к снижению примерно на 2%. В то же время бумаги производителя чипов Micron Technology выросли на 2%.

Партнер Yorkville Дэниел Айвз в комментарии Yahoo Finance назвал ситуацию травматичной для инвесторов и заявил, что волатильность сохранится. Акции SpaceX выросли примерно на 3% после того, как ее генеральный директор Илон Маск в четверг пообещал ежегодно предоставлять американским детям дополнительную акцию компании.

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Продажи и нефть

Рынки также оценивали начало сезона праздничных покупок на фоне инфляционных опасений. Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, что праздничные продажи в США впервые превысят 1 трлн долларов и будут на 4,2% выше, чем в 2025 году. Mastercard ожидает роста розничных продаж в США на 5,5% в период с 1 ноября по 24 декабря.

Цены на нефть повысились на фоне атак на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке в преддверии воскресной встречи Организации стран-экспортеров нефти. Brent торговалась около 91 доллара за баррель, West Texas Intermediate — около 84 долларов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти не изменилась и составила 4,89%. Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq должны были закрыться в 13:00 по восточному времени США, а рынок облигаций — на час позже.

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