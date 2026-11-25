В Южной Корее 25 ноября фондовый индекс KOSPI резко снизился на утренних торгах после ночного падения технологических акций на Уолл-стрит. Как сообщает Korea Herald, по состоянию на 9:12 индекс потерял 230,66 пункта, или 4,61%, и составил 4775,37 пункта.

Резкое падение после открытия

Торги KOSPI начались со снижения на 197,03 пункта, или 3,94%, до 4809 пунктов. Впоследствии потери индекса превысили 5%.

Акции Samsung Electronics по состоянию на 9:12 подешевели на 6,65%, а бумаги SK hynix — на 6,56%.

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Временное ограничение программных продаж

В 9:08:32 на бирже сработал механизм sell-sidecar, который на пять минут приостанавливает программные заявки на продажу. Его активируют, когда фьючерсы на KOSPI 200 падают более чем на 5% и удерживаются на этом уровне не менее минуты.

На момент запуска механизма индекс фьючерсов на KOSPI 200 снизился на 5,12% — до 738,20 пункта. Технологический индекс KOSDAQ также упал на 22,31 пункта, или на 3,35%, до 643,57 пункта.

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