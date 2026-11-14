Во время сессии по сбору взносов для Pacific Resilience Facility (PRF) на климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция, ни одна из стран-участниц не объявила о новом финансировании. В фонде накоплено более 200 млн долларов, тогда как до установленной на 2026 год цели в 500 млн долларов не хватает около 300 млн долларов, сообщает Climate Home News.

Повторно объявленные взносы

Нидерланды заявили о взносе в 1 млн долларов, Великобритания — 10 млн фунтов стерлингов, Канада — 7,5 млн канадских долларов, а Ирландия — 5,6 млн евро. При этом эти обязательства уже были публично объявлены ранее.

Единственный новый взнос на сессии сделала Minderoo Foundation, которая пообещала 5 млн долларов. Крупнейшими донорами PRF являются Австралия, выделившая 67 млн долларов США, и Саудовская Аравия — 50 млн долларов.

Китай пообещал фонду 1 млн долларов, Тайвань — 3 млн долларов. Взносы также пообещали тихоокеанские островные государства: Фиджи — 10 млн долларов, Соломоновы Острова — 1 млн долларов.

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Фонд для местных сообществ

Pacific Resilience Facility был принят около года назад, а запущен в мае. Он предоставляет небольшие гранты напрямую местным сообществам тихоокеанских островов. Фонд уже одобрил 14 проектов в сферах водной безопасности, восстановления побережья, возобновляемой энергетики и устойчивости сообществ.

Президент Палау Сурангел Уиппс-младший заявил на мероприятии, что механизм должен заполнить пробел в международном климатическом финансировании, доступ к которому для малых островных правительств усложняют бюрократические процедуры крупных фондов.

Министр иностранных дел Фиджи Сакиаси Дитока после сессии выразил надежду, что до завершения COP31 развитые страны могут объявить о новом финансировании — привлекая новых доноров или увеличивая взносы нынешних.

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