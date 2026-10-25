В Австралии 3,6 миллиона домохозяйств сталкивались с нехваткой продовольствия в течение последних 12 месяцев — на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом говорится в новом отчёте Foodbank Australia, сообщает ABC News Australia.

Исследование показало, что продовольственную необеспеченность за последний год пережило каждое третье домохозяйство страны. При этом 69% семей, столкнувшихся с такой проблемой, испытали её впервые именно в течение последних 12 месяцев.

Наиболее уязвимые группы

В Foodbank Australia отметили, что сильнее пострадали жители регионов: почти каждое четвёртое региональное домохозяйство пережило острую нехватку продовольствия, тогда как среди городских домохозяйств этот показатель составил 18%.

Продовольственная необеспеченность чаще всего затрагивала людей в возрасте от 18 до 34 лет. Более половины домохозяйств коренных народов Австралии также сообщили о нехватке продовольствия, в том числе 40% — о её острой форме.

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Генеральный директор Foodbank Australia Кайлеа Тинк связала ситуацию с кризисом стоимости жизни и повышением процентных ставок. По её словам, когда домохозяйства испытывают финансовое давление, они прежде всего сокращают расходы на продукты, одновременно пытаясь оплачивать жильё, коммунальные услуги и проезд на работу.

Программы завтраков в школах

Организация приветствовала выделение федеральным правительством 700 тысяч долларов дополнительного финансирования в начале месяца. Кайлеа Тинк заявила, что эти средства помогут превратить финансирование в продукты, но не решат проблему в короткие сроки.

Foodbank Australia также призвала федеральное правительство внедрить общенациональную программу школьных завтраков, чтобы к 2030 году охватить каждого ребёнка. Организация сообщила, что уже реализовала 3649 программ школьных завтраков по всей стране.

Волонтёр HelpingACT Ронда Оуэн подчеркнула, что доступ к завтраку важен для обучения детей. По её словам, многие семьи, обращающиеся за продовольственной помощью, ранее этого не делали.

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