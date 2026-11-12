ABC News Australia сообщает, что Football Australia ищет альтернативную площадку для товарищеского матча национальной сборной Австралии против Иордании. Поединок должен был состояться 18 ноября в Аммане, однако футболисты команды Socceroos не хотят ехать в Иорданию из-за опасений по поводу безопасности.

Переговоры в Дохе

В Доху на этой неделе прибыли генеральный директор Football Australia Мартин Кугелер, футбольный директор Хизер Гарриок, глава Professional Footballers Australia Бо Буш и руководитель направления работы с футболистами Джон Маккейн. Они пытаются найти решение перед запланированными матчами сборной.

Австралийцы должны сыграть с Катаром в Дохе в субботу, после чего планировалась поездка в Амман. Бо Буш на прошлой неделе заявил, что подавляющее большинство игроков сборной высказалось за перенос или смену места проведения игры с Иорданией.

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Варианты для матча

Среди возможных вариантов рассматривается проведение встречи в Дохе, где австралийская команда уже находится на сборе. В то же время, по данным ABC News Australia, и футбольная ассоциация Катара, и футбольная ассоциация Иордании без энтузиазма отнеслись к этому предложению. Матч также могут провести в одной из стран Южной Европы, отменить или перенести.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии советует гражданам пересмотреть необходимость поездок в Иорданию из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности и угрозы терроризма. Тренер сборной Австралии Тони Попович заявил, что игроков, которые откажутся от поездки из соображений безопасности, не будут исключать из национальной команды.

Подготовка к турнирам

Товарищеские матчи с Катаром и Иорданией планировались как подготовка к Кубку Азии, который из-за конфликта в Саудовской Аравии перенесли с января на декабрь 2027 года. Сборная Австралии U-17 также находится в Дохе перед чемпионатом мира. Ожидается, что она не последует примеру США, футбольная федерация которых отменила участие своей команды U-17 в турнире в Катаре из-за опасений по поводу безопасности.

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