Ford разрешил покупателям новых пикапов Maverick заказывать 300-сильный пакет SV300T при приобретении автомобиля. Пакет, разработанный в рамках Ford Custom Garage, доступен для Maverick 2025 и 2026 модельных годов в версиях XLT, Lariat и Lobo с 2,0-литровым двигателем EcoBoost и полным приводом.

Как сообщает Motor1, с середины ноября 2026 года клиенты могут добавить SV300T при покупке нового автомобиля. В этом случае пакет устанавливают через Ford Custom Garage до поступления пикапа в дилерский центр, а стоимость автомобиля и доработок можно включить в один договор финансирования.

Мощность и оснащение

После установки SV300T отдача 2,0-литрового двигателя увеличивается с 250 л. с. и 280 фунт-футов крутящего момента до 300 л. с. и 350 фунт-футов при использовании премиального топлива. Пакет включает турбокомпрессор от Mustang, модернизированный интеркулер и спортивную выхлопную систему Borla.

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Для Maverick XLT и Lariat в комплект входят занижающие пружины, амортизаторы Lobo и модернизированные стабилизаторы. Версия Lobo не получает эти детали, поскольку имеет такое оснащение в стандартной комплектации. Пакет предлагается в черном или бронзовом оформлении с колесами размером 20 на 8 дюймов, соответствующими центральными колпачками, гайками, надписями на заднем борту и графикой SV300T на капоте и боковинах. XLT и Lariat также получают нижний передний спойлер Air Design.

Цена и установка

Стоимость SV300T при заказе вместе с новым пикапом начинается от 15 595 долларов; в эту цену входят шины. Владельцы уже приобретенных Maverick могут обратиться к дилерам, участвующим в программе, для заказа деталей и установки, однако шины им необходимо приобрести отдельно и согласовать их совместимость с дилером.

Комплект без установки стоит 6075 долларов для XLT и Lariat и 4500 долларов для Lobo. Установка у дилера Ford или специалистом с сертификацией ASE сохраняет гарантию на пакет сроком на три года или 36 тыс. миль пробега с даты начала эксплуатации автомобиля. При самостоятельной установке действует отдельная гарантия Ford Racing Parts.

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