Ford планирует в 2027 году запустить новый доступный среднеразмерный пикап для международных рынков за пределами США. Об этом генеральный директор компании Джим Фарли заявил во время телефонной конференции по итогам третьего квартала, сообщает Motor1.

Фарли не назвал будущую модель, не уточнил место ее производства и не сообщил, в каких странах она появится первой. Ford также пока не раскрыл информацию о силовых установках пикапа.

Цель — снизить расходы на материалы

По словам руководителя Ford, затраты на основные материалы для нового автомобиля должны быть на 20% ниже, чем у нынешнего Ford Ranger. Компания рассматривает этот показатель как один из инструментов ценовой конкуренции.

В то же время более низкая стоимость материалов не гарантирует автоматического снижения розничной цены модели. Ford еще не объявил ни цену, ни технические параметры нового пикапа.

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Модель готовят для рынков, где китайские производители предлагают более дешевые пикапы, в том числе электрифицированные. По данным издания, особенно активная конкуренция в этом сегменте наблюдается в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

Отдельный проект Ford

Новый международный пикап не будет переработанной версией автомобилей, которые Ford уже продает. Это отдельный проект от компактного Maverick с несущим кузовом и электрического пикапа Fathom, ориентированного на рынок США.

Компания не подтвердила, будет ли у новой модели гибридная или электрическая версия. Ford также не сообщал, будет ли продавать этот пикап в США. Для американского рынка производитель отдельно обсуждал другой доступный пикап с двигателем внутреннего сгорания, который планирует представить позднее в этом десятилетии.

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