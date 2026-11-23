Ford выступил против предложенных в ЕС правил Made in Europe, согласно которым автомобили, собранные в Турции, не будут соответствовать условиям для получения стимулов к покупке и участия в государственных контрактах. Президент Ford Europe Джим Баумбик заявил, что это решение коснется фургонов Ford Transit, которые компания собирает в Турции, сообщает Anadolu Agency.

Условия для льгот

По данным немецкого делового издания Handelsblatt, преимущества по новым правилам планируют предоставлять только автомобилям, полностью произведенным в ЕС. Баумбик считает, что исключение транспортных средств турецкого производства ослабит автопроизводителей, работающих в Европе.

Он призвал европейских политиков сосредоточиться на поддержке таких производителей в конкуренции с китайскими автопроизводителями, которых назвал главными соперниками. По словам Баумбика, половина деталей для Transit производится в Европе, а фургон разрабатывали и испытывали в Германии, Великобритании и Бельгии в соответствии с действовавшими на тот момент правилами ЕС.

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Инвестиции в производство

Ford, по словам Баумбика, существенно инвестировал в производство в Турции — крупном торговом партнере ЕС — в соответствии с правилами, действовавшими на тот момент. Президент Ford Europe призвал Европейский союз защитить уже осуществленные инвестиции.

Отвечая на вопрос о возможном переносе сборки Transit на завод компании в Кёльне, Баумбик отметил, что инвестициям в Турции всего три года и они еще не окупились. По его словам, перенос производства сократит производственный цикл модели, может уменьшить мощности и увеличит расходы без улучшения конкурентоспособности фургона.

Баумбик добавил, что автопроизводители принимают инвестиционные решения с расчетом на 10, 20 или 30 лет. По его мнению, стимулы должны направлять будущие инвестиции и давать компаниям достаточную определенность для планирования производства.

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