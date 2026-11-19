Международная автомобильная федерация (FIA) введет штатных стюардов в чемпионате Формулы-1 с 2027 года. Это должно обеспечить большую последовательность в принятии решений по спортивным и техническим вопросам во время гоночных уик-эндов, сообщает Sky Sports News.

Поэтапный набор

FIA планирует начать набор штатных стюардов в следующем году и постепенно внедрять новую систему. В течение следующих лет федерация намерена сформировать команду из 12–15 таких специалистов.

Сейчас на каждом этапе Формулы-1 работают четыре стюарда, которых выбирают из большого пула официальных лиц FIA. Один из них является бывшим гонщиком. Новая структура также будет предусматривать привлечение стюардов с опытом автогонок на каждом этапе.

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Последовательность решений

Вопрос о постоянном составе стюардов давно обсуждается в Формуле-1, поскольку на разных этапах сезона работают разные официальные лица. По мнению критиков этой системы, это может приводить к различиям в решениях о наказаниях и их строгости.

В FIA заявили, что штатная структура позволит глубже внедрять лучшие практики и обеспечивать более последовательные решения. Президент FIA Мохаммед бен Сулайем назвал набор штатных стюардов важным шагом в развитии системы судейства. По его словам, изменение должно усилить экспертность и непрерывность работы стюардов, помочь пересматривать регламенты и готовить новых официальных лиц.

Объявление было сделано через месяц после открытия дистанционного операционного центра FIA в Биггин-Хилле в Великобритании. Ранее федерация реорганизовала гоночный контроль в 2022 году после спорного завершения сезона 2021 года в Абу-Даби, когда Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона на последнем круге финальной гонки.

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