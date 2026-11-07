Формула-1 продлила контракт на проведение этапа чемпионата на автодроме Интерлагос в Сан-Паулу, Бразилия, до 2035 года. Новое пятилетнее соглашение продлевает действующий контракт, который после договоренности 2023 года должен был действовать до 2030-го, сообщает Channel NewsAsia.

Контракт до 2035 года

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что Бразилия является важной частью истории и будущего чемпионата. Он также отметил поддержку бразильских болельщиков и атмосферу на трибунах и в Сан-Паулу во время гонок.

Интерлагос официально называется Автодромом Жозе Карлуса Пасе — в честь победителя Гран-при Бразилии 1975 года. Трасса впервые приняла этап чемпионата мира в 1973 году и сейчас является единственным южноамериканским этапом календаря Формулы-1.

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Инвестиции и экономический эффект

В Формуле-1 сообщили, что новый контракт предусматривает значительные инвестиции города для улучшения условий для зрителей. Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес оценил экономический эффект от события на этой неделе примерно в 2,3 млрд реалов — около $417,78 млн по приведенному в материале курсу. По его словам, от наплыва посетителей выигрывают отели, рестораны, таксисты и сервисы заказа поездок.

Нунес добавил, что билеты на нынешний этап быстро распродали, хотя организаторы увеличили вместимость трибун на 7 тысяч мест по сравнению с предыдущим годом. Тем временем Буэнос-Айрес стремится вернуть Гран-при Аргентины в календарь: автодром Оскара и Хуана Гальвеса модернизируют для получения сертификации FIA Grade 1.

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