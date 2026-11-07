В Израиле форум «Выбираем жизнь», представляющий семьи погибших и жертв терроризма, подал жалобу главе службы внутренней безопасности Шин Бет Давиду Зини. Организация просит расследовать предполагаемое использование активистами арабской партии Раам приложения для мониторинга явки избирателей во время выборов 2026 года, сообщает The Jerusalem Post.

Приложение для мониторинга явки

По утверждению форума, приложение Aswatcom позволяло в реальном времени отслеживать участие избирателей на отдельных избирательных участках и координировать работу партии в день голосования. В жалобе указано, что приложение было создано 15 сентября, примерно за шесть недель до выборов 27 октября, а в Google Play у него было более 500 загрузок.

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Требование расследования

Форум также заявил, что к созданию системы могли быть причастны разработчики из Рамаллы, которые, по его утверждению, имеют связи с Палестинской администрацией. По мнению заявителей, это могло создать риск доступа к информации об израильских избирателях.

Организация попросила Шин Бет начать уголовное расследование, изъять и сохранить серверы, базы данных и журналы активности приложения. Она также требует установить, кто заказал, финансировал и разрабатывал систему, кто пользовался ею в день выборов, работали ли активисты Раам с системой на избирательных участках и куда передавали собранную информацию.

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