В Копенгагене, Дания, сборная Норвегии обыграла Данию со счётом 3:2 и вышла в четвертьфинал Лиги наций. Решающий мяч на 96-й минуте с пенальти забил Эрлинг Холанд после того, как защитник датчан Йоахим Андерсен был наказан за игру рукой, сообщает Channel NewsAsia.

Камбэк Норвегии в Копенгагене

Дания быстро получила преимущество в два мяча. Расмус Хойлунн открыл счёт на 11-й минуте, забив шестой гол в шести матчах Лиги наций, а через три минуты Пьер-Эмиль Хёйбьерг удвоил преимущество хозяев.

Холанду сначала не засчитали гол из-за игры рукой, однако на 37-й минуте он сократил отставание. Мартин Эдегор воспользовался неудачным выбиванием мяча вратарём Мадсом Хермансеном и оставил его Холанду, который забил. На 83-й минуте Эдегор сравнял счёт ударом из центра штрафной площади. Холанд оформил дубль, реализовав пенальти в компенсированное время.

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Португалия заняла первое место

В другом матче группы Португалия победила Уэльс в Кардиффе со счётом 3:2 и заняла первое место с 15 очками. Норвегия стала второй, опередив Данию: обе команды набрали по девять очков. Уэльс завершил групповой этап на четвёртой позиции с тремя очками.

Португальцы вышли вперёд после удара Бруну Фернандеша, но валлийцы ответили голами Дэвида Брукса и Сорбы Томаса. Педру Нету сравнял счёт до перерыва, а Карлос Форбс на 70-й минуте забил победный мяч. В конце встречи Нету получил вторую жёлтую карточку и оставил португальцев в меньшинстве.

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