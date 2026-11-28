Сенегальский форвард «Ланса» Абдалла Сима забил пять голов в победном матче против «Анже» в чемпионате Франции. «Ланс» выиграл со счётом 5:2, а все пять мячей команды записал на свой счёт 25-летний нападающий.

Пять голов за 38 минут

Сима впервые отличился на 43-й минуте и сравнял счёт перед перерывом — 1:1. Вскоре после начала второго тайма «Анже» снова вышел вперёд, однако нападающий «Ланса» забил ещё четыре раза: на 64-й, 70-й, 76-й и 81-й минутах.

До игры с «Анже» Сима имел лишь один гол в шести матчах Лиги 1. О результативном выступлении футболиста сообщает BBC Sport.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Редкое достижение в европейском футболе

Сима стал первым игроком, забившим пять мячей за один матч в пяти ведущих европейских лигах с октября 2018 года. Тогда Лука Йович оформил пента-трик за «Айнтрахт» в игре против дюссельдорфской «Фортуны».

В чемпионате Франции пять голов в одном матче в последний раз забивал Карлос Эдуарду: в октябре 2014 года он сделал это в составе «Ниццы» в матче с «Генгамом». Победа над «Анже» также стала первой для нового главного тренера «Ланса» Дидье Дигара в третьем матче на этом посту. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

Сима перешёл в «Ланс» в 2025 году после того, как «Брайтон» продал его французскому клубу. Ранее он играл на правах аренды за «Сток Сити», «Анже», «Рейнджерс» и «Брест», а за сборную Сенегала провёл 11 матчей.

Читай нас в