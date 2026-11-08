Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал первым футболистом в США, который завоевал Золотую бутсу MLS два сезона подряд. В регулярном сезоне 2026 года он забил 26 голов в 31 матче и возглавил список бомбардиров лиги. Обладатель награды определился в последний день регулярного сезона.

Результаты бомбардирской гонки

Об итогах сезона сообщает Channel NewsAsia. Второе место в бомбардирской гонке занял форвард «Далласа» Петар Муса, забивший 22 мяча. Нападающий «Нэшвилла» Сэм Сарридж завершил регулярный чемпионат с 21 голом.

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В предыдущем сезоне Месси забил 29 голов. Он стал вторым игроком в истории MLS, забивавшим не менее 25 мячей в двух сезонах подряд.

Плей-офф MLS

39-летний аргентинец ранее в этом году завершил международную карьеру после 21 года выступлений. В октябре он продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года. Команда завершила регулярный сезон второй в Восточной конференции, а плей-офф Кубка MLS начнется 19 ноября.

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