Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не принял участия в командной тренировке в среду перед матчем Лиги наций против Италии, который состоится в Милане. В тренерском штабе французской команды заявили, что 27-летний форвард проходит лечение.

Состояние футболиста не уточнили

Как сообщает Asharq Al-Awsat, тренерский штаб Франции не привел других подробностей о физическом состоянии игрока мадридского «Реала».

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Мбаппе вернулся в состав национальной команды на этот сбор после того, как из-за травмы пропустил три предыдущих матча сборной. В сентябре он забил победный мяч в матче Лиги наций против Турции, который стал дебютным для Зинедина Зидана на посту тренера французов, но вскоре покинул поле из-за боли в левом колене.

Франция лидирует в группе

После трех побед и одной ничьей в четырех матчах Франция возглавляет группу A1 Лиги наций. Команде предстоит провести два заключительных матча группового этапа: против Италии в Милане в четверг и против Турции в Бордо в воскресенье. Французы близки к выходу в четвертьфинал турнира.

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