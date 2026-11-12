Бангладешский фотограф Пину Рахман получил главный приз в размере $200 тысяч на 15-й Международной фотопремии Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (Hipa) в Дубае, ОАЭ. Общий призовой фонд ежегодного конкурса составил $1 млн, сообщает The National.

Победу Рахману принесла фотография семьи, спящей среди бетонных стен, оставшихся от их дома после пожара. Снимок был сделан после пожара в Корайле — одном из крупнейших и наиболее густонаселенных неформальных поселений столицы Бангладеш Дакки.

Пожар произошел 25 ноября 2025 года. Его тушение длилось 16 часов, а огонь уничтожил или повредил около 1,5 тысячи домов и оставил без жилья тысячи жителей. Среди жителей Корайла есть малообеспеченные семьи и люди, вынужденные переселиться из-за климатических катастроф.

Тема конкурса — семья

Темой премии этого года стала семья — в соответствии с объявлением 2026 года Годом семьи в ОАЭ. Награду Рахману на церемонии вручил шейх Мохаммед бин Рашид бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Мероприятие прошло под патронатом наследного принца Дубая, заместителя премьер-министра и министра обороны ОАЭ шейха Хамдана бин Мохаммеда.

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В конкурсе отметили фотографов с пяти континентов в категориях «Семья», общая фотография, портфолио, спортивная фотография и изображения, созданные с применением искусственного интеллекта. По словам генерального секретаря Hipa Али бин Талита, архив премии насчитывает более миллиона фотографий от более чем полумиллиона авторов из 209 стран.

Другие лауреаты

В категории «Семья» победил эмиратский фотограф Хамид Обейд Аль Али со снимком краба с кладкой яиц в пурпурной морской губке. Второе место занял саудовский фотограф Наваф Алосайми, третье — индиец Субхаджит Датта.

Палестинский фотограф Юсеф Альзанун стал первым в категории портфолио, а кувейтец Фейсал Хамада занял второе место в спортивной фотографии. Фотографом года Hipa назвали французскую фотожурналистку Вероник де Вигери за ее работы о людях, пострадавших от войны, угнетения и конфликтов.

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