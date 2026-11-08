Внештатный фотожурналист Абдуррахман аль-Хури погиб во время освещения боев между правительственными силами Йемена и хуситами в провинции Мариб. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Союз журналистов Йемена.

Работа на линии фронта

По данным союза, в пятницу аль-Хури снимал на передовой в южной части провинции Мариб. Он поставлял фото- и видеоматериалы СМИ и репортерам, работающим в провинции Мариб.

Союз журналистов Йемена выразил соболезнования в связи с гибелью молодого журналиста и призвал расследовать обстоятельства его смерти, чтобы привлечь виновных к ответственности. Организация также подчеркнула необходимость защиты журналистов и работников СМИ во время вооруженных конфликтов.

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Бои в Марибе

Отдельно йеменская армия заявила, что в боях с хуситами в Марибе погибли два командира. Военные не привели подробностей о времени и обстоятельствах их гибели.

Правительственные силы контролируют город Мариб и нефтяные и газовые месторождения провинции, тогда как хуситы удерживают несколько сельских районов. Эскалация боев между сторонами возобновилась в июле после истечения срока действия перемирия 2022 года.

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