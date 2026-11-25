Исследователи обнаружили, что архитектура колоректальной опухоли и форма клеточных ядер могут указывать на прогноз пациента независимо от стадии болезни и мутационного статуса. Как сообщает Nature, худший прогноз был у пациентов с преимущественно фрагментированной архитектурой опухоли — участками с нарушенной непрерывностью ткани, значительной стромальной инфильтрацией и низкодифференцированными железистыми структурами.

Анализ более 25 миллионов клеток

Для исследования ученые использовали образцы тканей 1342 пациентов с колоректальным раком и проанализировали более 25 миллионов клеток. Они применили машинное обучение для оценки архитектуры опухолей и сегментации ядер на уровне отдельных клеток.

Алгоритм распределял образцы на три основных типа архитектуры: железистый, солидный и фрагментированный. Фрагментированный тип был связан с худшим прогнозом по показателю специфической для болезни выживаемости у пациентов с микросателлитно-стабильными опухолями. Эта связь сохранялась среди пациентов с раком II–III стадий, а прогностическое значение архитектуры проверили в отдельной когорте из 270 пациентов.

Исследователи также установили, что более округлые и регулярные клеточные ядра чаще встречались в фрагментированных участках опухоли и были связаны с худшим прогнозом. В то же время в железистых и солидных структурах чаще выявляли вытянутые ядра.

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Связь структуры опухоли с состоянием клеток

Пространственная транскриптомика восьми образцов целых опухолей показала, что разные типы архитектуры соответствуют разным программам клеточного состояния. В железистых структурах были обогащены маркеры классических кишечных стволовых клеток, тогда как в умеренно и сильно фрагментированных участках преобладали регенеративные, феталоподобные программы.

Фрагментированные зоны также имели признаки эпителиально-мезенхимального перехода — клеточной программы, связанной с распространением опухолевых клеток. По заключению авторов, фрагментация ткани и связанный с ней сжимающий стресс могут через сигнальный путь YAP способствовать переходу стволовых клеток из LGR5-положительного состояния в ANXA1-положительное феталоподобное состояние. Состав внеклеточного матрикса и сигналы TGFβ от стромы, согласно данным работы, способствовали эпителиально-мезенхимальному переходу.

Авторы отмечают, что фрагментация отражает свойства опухоли, которые не полностью охватываются уже известными гистологическими показателями, в частности опухолевым почкованием, гистологической степенью и Immunoscore.

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