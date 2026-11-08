Фракция Народно-демократической партии Нигерии (PDP), которую возглавляет бывший министр специальных обязанностей и межправительственных дел Кабиру Тураки, рассматривает возможность обжаловать в Верховном суде решение Апелляционного суда. Суд оставил в силе решение в пользу поддерживаемого Вайком руководства партии, сообщает Premium Times Nigeria.

Тураки заявил об этом в Абудже во время встречи с делегацией кандидатов в губернаторы, получивших в его фракции документы для выдвижения. По его словам, юристам уже поручили проанализировать решение суда и предоставить рекомендации относительно дальнейших действий.

Решение Апелляционного суда

Апелляционный суд единогласно поддержал предыдущее решение Федерального высокого суда, который отклонил иск о руководстве фракцией PDP во главе с Абдулрахманом Мохаммедом. Иск подал совет попечителей, связанный с фракцией Тураки и возглавляемый бывшим председателем Сената Адольфусом Вабарой.

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Вабара и еще семеро истцов потребовали отменить решение суда низшей инстанции и обязать Независимую национальную избирательную комиссию Нигерии признать Временный национальный рабочий комитет, возглавляемый Тураки. Они утверждали, что этот орган был сформирован на заседании Национального исполнительного комитета после апрельского решения Верховного суда.

Планы фракции Тураки

Тураки заявил, что его фракция продолжит добиваться контроля над партией конституционными и юридическими методами. Он выразил надежду, что Верховный суд поддержит ее позицию, что позволит кандидатам фракции принять участие во всеобщих выборах 2027 года.

От имени делегации кандидат PDP на пост губернатора штата Плато Сандей Биггс призвал руководство фракции использовать все доступные правовые механизмы. Он также предложил создать более широкую площадку для примирения и диалога с недовольными членами партии, чтобы урегулировать кризис руководства.

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