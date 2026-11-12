В юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан зафиксированы признаки присутствия бойцов афганской шиитской дивизии «Фатемиюн», которую Тегеран ранее привлекал к войне в Сирии. Как сообщает France 24, издание геолоцировало видео с вооруженными мужчинами и проанализировало сообщения о гибели членов формирования.

29 сентября 2026 года правозащитное медиа Haalvsh опубликовало видео как минимум с 13 вооруженными мужчинами, которых оно идентифицировало как бойцов «Фатемиюн». France 24 установило, что кадры были сняты в районе горы Кала-Паде, примерно в 80 километрах к западу от Захедана, в районе Рудмахи.

Еще одно видео, опубликованное 21 сентября 2026 года, показывало оружейную подготовку мужчин в школе в городе Гошт недалеко от Саравана. France 24 геолоцировало место съемки, однако не смогло независимо установить личности или принадлежность мужчин на этих кадрах.

Сообщения о погибших

Дополнительные признаки присутствия «Фатемиюн» в провинции содержались в сообщениях связанных с формированием Telegram-каналов и медиа. По их данным, Ахмад Ягуби погиб 2 октября 2026 года в результате взрыва самодельного устройства, а Мохаммадреза Рахими — 13 октября во время вооруженного столкновения.

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Агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, опубликовало фотографии похорон Рахими и назвало его членом «Фатемиюн», погибшим в Систане и Белуджистане. Ответственность за оба инцидента взял на себя Народный фронт бойцов — коалиция исламистских и белуджских националистических вооруженных группировок, созданная в декабре 2025 года. В нее входит «Джейш аль-Адль», которую США и Иран признали террористической организацией.

Связи с КСИР

После падения правительства Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года местонахождение тысяч афганских бойцов «Фатемиюн» оставалось неясным. Во время американо-израильской военной кампании против Ирана в марте 2026 года связанные с КСИР медиа публиковали сообщения о погибших в результате авиаударов.

Фотографии с мемориальных мероприятий дали France 24 основания связать часть погибших с «Фатемиюн». В частности, Fars подтвердило гибель Алирезы Фейзиана, который ранее был ранен в Сирии. Эти данные, в том числе упоминание подполковника КСИР Али Акбара Сакета, свидетельствуют о том, что часть бойцов «Фатемиюн» могла быть интегрирована в ряды КСИР, в том числе на офицерском уровне.

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