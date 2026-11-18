В выпуске France 24 о саммите АТЭС в Шэньчжэне, Китай, утверждается, что сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг, который должен был сопровождать президента США Дональда Трампа, больше не значился в списке гостей. В программе Хуанга назвали сооснователем компании — лидера в сфере вычислений для искусственного интеллекта.

Темы выпуска

Ведущие анонсировали разговор о последствиях этой истории и дальнейшем ужесточении ограничений США на экспорт чипов в Китай. Среди других заявленных тем — споры в администрации Трампа и соперничество технологических компаний за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

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Саммит в Шэньчжэне

Саммит проходит в Шэньчжэне, где, согласно описанию France 24, работают крупные китайские технологические и промышленные компании. В выпуске также поднимается вопрос о том, как соперничество США и Китая в сфере искусственного интеллекта влияет на подходы к экспортным ограничениям. Отдельно авторы упоминают, что Шэньчжэнь является местом расположения китайской штаб-квартиры американского ритейлера Walmart.

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