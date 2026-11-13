France 24 выпустил 42-минутный репортаж о химической атаке в сирийском городе Дума, на окраине Дамаска. В программе говорится, что атака произошла 7 апреля 2018 года. Автор репортажа — Дженна Ле Брас.

Поиск выживших и очевидцев

По сообщению телеканала, через восемь лет после атаки журналистка разыскала выживших и очевидцев смертоносного нападения. France 24 отметил, что доказательства указывали на сирийский режим, однако впоследствии они исчезли, а очевидцы перестали говорить.

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Версия о сокрытии обстоятельств

Во время работы над программой Ле Брас также встретилась с представителями некоторых из наиболее влиятельных международных институтов. По утверждению France 24, репортаж рассматривает масштабную кампанию по сокрытию обстоятельств атаки, организованную сирийским режимом при поддержке России — государства-агрессора. Телеканал предупредил, что программа содержит сцены, которые могут быть тревожными для части зрителей.

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