Франция и Германия представили кандидатуры на две должности в Исполнительном совете Европейского центрального банка, которые вскоре станут вакантными. Берлин предложил профессора Принстонского университета Маркуса Бруннермайера на должность главного экономиста ЕЦБ, а Париж выдвинул бывшего министра по делам Европы Лоранс Бун на должность, связанную с рыночными операциями, сообщает Politico Europe.

Две предстоящие вакансии

Бруннермайер должен заменить ирландца Филипа Лейна, чей восьмилетний срок на посту главного экономиста заканчивается 31 мая. Бун в настоящее время возглавляет направление корпоративного и инвестиционного банкинга в Santander. Ее выдвинули на должность, которая станет вакантной 4 января, когда Изабель Шнабель покинет ЕЦБ ради работы в Международном валютном фонде.

Если кандидатуры будут одобрены, новая конфигурация также откроет путь бывшему главе центрального банка Испании Пабло Эрнандесу де Косу к должности президента ЕЦБ после окончания полномочий Кристин Лагард 7 февраля. Нидерланды также рассчитывали получить высшую должность в банке, однако опрошенные изданием аналитики указали на неприемлемость одновременного назначения представителей Нидерландов и Германии, которых считают сторонниками более жесткой денежно-кредитной политики, на две наиболее влиятельные должности.

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Роль рыночных операций

Должность, на которую выдвинули Бун, может приобрести особое значение в случае усиления напряженности на французском и других европейских долговых рынках. Еврокомиссия в новых прогнозах указала, что дефициты бюджетов многих стран еврозоны в следующем году будут расти.

Бывший главный экономист ЕЦБ Петер Прат в интервью Politico в октябре отмечал, что роль, связанная с рынками, становится наиболее важной, когда напряженность на рынках усиливает давление на ЕЦБ в вопросе вмешательства в рынки облигаций. Главный экономист EFG Стефан Герлах назвал предложенный состав совета сильным благодаря сочетанию экономической экспертизы, опыта формирования политики и международных связей.

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