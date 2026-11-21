Франция планирует добиваться заседания Совета Безопасности ООН после того, как Мьянма отказалась принять решение Международного суда ООН относительно действий ее военных против рохинджа в 2017 году. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Заявление французского МИД

Министерство иностранных дел Франции объявило об этом намерении в субботу. По данным издания, речь идет о решении суда, в котором указано, что военные Мьянмы совершили зверства против рохинджа в 2017 году.

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Во французском МИД подчеркнули, что решения Международного суда ООН являются окончательными и обязательными для сторон спора. Ведомство также заявило, что они должны полностью выполняться в соответствии с международным правом.

Возможные действия Совбеза

Французское министерство сослалось на Устав ООН. Согласно его положениям, Совет Безопасности могут попросить принять меры для обеспечения исполнения решения Международного суда, если одна из сторон спора не соблюдает это решение.

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