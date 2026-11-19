Французский медиарегулятор Arcom будет контролировать политическую беспристрастность наиболее влиятельных авторов YouTube и других создателей онлайн-контента в преддверии президентских выборов во Франции в 2027 году. На них распространят правила, призванные гарантировать политический плюрализм во время избирательной кампании.

Как сообщает France 24, во время избирательных кампаний Arcom следит за тем, чтобы новостные телеканалы и радиостанции предоставляли эфирное время всем кандидатам или политическим партиям, участвующим в выборах. На начальном этапе кампании объем эфирного времени должен соответствовать прогнозируемому результату кандидата, а с 5 по 30 апреля кандидатам должны обеспечить равное отношение.

Мониторинг крупных видеотворцов

Глава Arcom Мартен Аждари заявил, что регулятор сосредоточится только на наиболее значимых французских видеотворцах. В качестве примеров он назвал автора общественно-политического контента HugoDecrypte, настоящее имя которого Уго Траверс, и ведущего интервью Гийома Плея. Этот мониторинг не будет охватывать авторов подкастов, работающих исключительно в аудиоформате.

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По данным Reuters Institute, HugoDecrypte является важным источником новостей для молодой аудитории и охватывает более четверти людей младше 35 лет. Гийом Плей, который уже заявил о намерении поговорить с кандидатами в президенты в следующем году, имеет 3,8 млн подписчиков на YouTube.

Выборы весной 2027 года

Президентские выборы во Франции запланированы на 18 апреля и 2 мая 2027 года. После них, вероятно в июне, должны состояться парламентские выборы.

Расширение надзора Arcom связано с ростом аудитории создателей контента, которая, в частности среди молодежи, иногда превышает аудиторию традиционных медиа.

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