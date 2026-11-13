Правительство Франции разослало региональным чиновникам в сфере образования и префектам совместную директиву, предусматривающую более жесткие и последовательные дисциплинарные санкции в отношении учащихся и работников образования, причастных к блокадам старших школ. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на BFMTV.

Полиция у учебных заведений

Документ, изданный министрами внутренних дел и образования, предусматривает присутствие полиции утром у школ, где происходят блокады. Власти также получили указание систематически задерживать лиц, которых считают нарушителями порядка.

Руководителям учебных заведений рекомендовали подавать гражданские иски в случаях повреждения школьного имущества. Министры подчеркнули, что восстановление спокойной атмосферы является абсолютным приоритетом, чтобы учащиеся могли посещать занятия и готовиться к экзаменам в надлежащих условиях.

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Протесты продолжаются с сентября

Общенациональные протесты и блокады в старших школах Франции начались в середине сентября. Их причинами названы нехватка учителей, переполненные классы, ухудшение состояния школьной инфраструктуры и недостаточные образовательные ресурсы.

Многие блокады проходили мирно, однако часть акций сопровождалась вандализмом и столкновениями, в результате которых пострадали учащиеся и работники образования. Французские власти также готовятся к новым демонстрациям в субботу: в Париже ожидают от 30 до 60 тысяч протестующих. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что по всей стране для поддержания безопасности будут задействованы около 70 тысяч полицейских и жандармов. Профсоюз SNPDEN-Unsa призвал директоров школ собраться у своих учреждений в знак протеста против насилия.

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