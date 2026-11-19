Франция не будет участвовать в предложенных центрах возвращения мигрантов за пределами Европейского союза, в частности в Руанде. Во французском Министерстве иностранных дел заявили, что считают такие механизмы неэффективными и не соответствующими ценностям, которые стремится защищать Париж.

Позиция Парижа

Представитель французского МИД заявил, что позиция страны не изменилась. Отвечая на вопрос о высказываниях министра-делегата Бенжамина Хаддада относительно лагерей для мигрантов в Руанде, он отметил, что такие центры на практике неэффективны из-за способа их организации. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По словам представителя, отдельные европейские страны могут присоединяться к таким проектам, используя национальное финансирование. Франция добилась того, чтобы центры возвращения мигрантов не получали средства из бюджета ЕС.

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Инициатива пяти стран

Австрия, Дания, Германия, Греция и Нидерланды заявили, что изучают возможность создания центра возвращения в Руанде. Они намерены достичь договоренности и начать переводить туда получивших отказ просителей убежища к 2027 году.

Согласно заявлению Министерства иммиграции Дании, центр должен был бы принимать людей, которые не имеют законного права оставаться в странах-участницах ЕС и в отношении которых имеются подлежащие исполнению решения о возвращении. Переведенные люди могли бы интегрироваться в руандийское общество или добровольно выехать в страну происхождения либо другое государство, где они имеют законное право на проживание.

Ранее Великобритания договорилась с Руандой о передаче туда просителей убежища для рассмотрения их заявлений. В ноябре 2023 года Верховный суд Великобритании признал этот план незаконным, указав на реальный риск возвращения людей в страны, где им может угрожать преследование.

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