Сборная Франции по регби победила команду ЮАР со счётом 21:19 в матче Nations Championship в Париже, Франция. Хозяева одержали лишь вторую победу над «Спрингбокс» в последних 11 очных встречах, сообщает Sky Sports News.

Три попытки до перерыва

Французы обеспечили себе преимущество в первом тайме: попытки занесли Аарон Грандидье-Нкананг, Тео Аттиссогбе и Луи Бьель-Биарре. Максим Люку реализовал все три попытки, поэтому к перерыву Франция вела со счётом 21:7.

Французская команда играла без четырёх травмированных флай-хавов — Матьё Жалибера, Ромена Нтамака, Тома Рамоса и Антуана Астуа. Из-за этого Антуан Дюпон играл на позиции десятого номера.

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Давление ЮАР во втором тайме

После перерыва сборная ЮАР сократила отставание благодаря попыткам Кобуса Рейнаха и Малколма Маркса. В первом тайме попытку также занёс Ян-Хендрик Весселс. Мани Либбок не реализовал третью попытку своей команды и не смог сравнять счёт.

ЮАР получила 20-минутную красную карточку для Кобуса Визе за незаконную очистку рака. У Франции также были временно удалены Максим Люку, Аарон Грандидье-Нкананг и Режис Монтань; последнего наказали за нарушение во время схваток, которые преимущественно завершались в пользу гостей.

Победа позволила Франции возглавить таблицу команд Северного полушария в Nations Championship. Следующий матч французы проведут 21 ноября в Париже против Аргентины, а сборная ЮАР в тот же день сыграет в Дублине против Ирландии.

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