Сборная Франции по регби 29 ноября победила действующих чемпионов мира — Южную Африку (ЮАР) — со счетом 40:34 на стадионе Твикенхэм в Великобритании. Французская команда завоевала титул первого Nations Championship.

Победа Франции

Матч по регби-юнион состоялся на стадионе Allianz Stadium. В подписях к фотографиям датой игры указано 29 ноября 2026 года. О результате встречи сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

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Эпизоды матча

На фотографиях к публикации видно, как француз Тео Аттиссогбе занес первую попытку своей команды и отпраздновал ее вместе с Кальвином Гургом. Аттиссогбе также занес четвертую попытку Франции. На снимках запечатлены французский игрок Флориан Вераге и представители ЮАР Сия Колиси и Мани Либбок. В последнюю минуту Либбок пробил штрафной, после которого ЮАР вышла вперед.

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