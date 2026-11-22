Сборная Франции по регби 21 ноября в Сен-Дени, Франция, победила Аргентину со счётом 45:17 на стадионе «Стад де Франс». Благодаря этой победе французы вышли в финал первого Nations Championship, где сыграют со сборной ЮАР — действующими чемпионами мира.

Семь попыток Франции

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, Франция получила атакующий бонусный балл благодаря семи попыткам. Кальвин Гург оформил две попытки, также отличились Микаэль Гийяр, Пеато Мовака, Эмильен Гайлетон, Тайлер Дугид и Луи Бьель-Бьярре.

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Аргентина ответила попытками Хусто Пиккардо и Пабло Матеры. Томас Альборнос набрал ещё семь очков ударами по воротам.

Позиции в таблицах

Франция, действующий чемпион турнира Шести наций, возглавила таблицу команд Северного полушария с 26 очками, опередив Англию на один балл. Аргентина занимает четвёртое место в таблице Южного полушария с 11 очками. Аргентинцы не побеждали во Франции с 2014 года.

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