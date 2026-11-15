Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой в марокканской Эс-Сувейре заявил, что поддержка Парижем позиции Рабата относительно суверенитета над Западной Сахарой остается неизменной. Французский министр также сказал, что настоящее и будущее территории должны рассматриваться исключительно в рамках марокканского суверенитета, сообщает Asharq Al-Awsat.

Поддержка плана автономии

Барро повторил, что Франция полностью поддерживает предложенный Марокко план автономии как единственную основу для окончательного политического урегулирования регионального спора. По данным издания, эта позиция соответствует курсу Франции, который Париж подтвердил на заседании Совета Безопасности ООН 30 октября.

Франко-марокканское партнерство

МИД Марокко сообщил, что переговоры были частью реализации Усиленного исключительного партнерства, которое король Мухаммед VI и президент Франции Эммануэль Макрон подписали 28 октября 2024 года. Эта рамочная договоренность предусматривает укрепление двусторонних связей и расширение сотрудничества в различных сферах.

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Главы дипломатических ведомств обсудили взаимодействие в политике, торговле, культурной и гуманитарной сферах. Они также отметили общность позиций относительно событий на Ближнем Востоке и перспектив реализации решения о создании двух государств. Обе страны подтвердили намерение поддерживать координацию ради безопасности, стабильности и развития в Магрибе, Сахеле и Средиземноморье.

Визит в Эс-Сувейру

Барро прибыл в Марокко для участия в сессии Всемирного форума женщин за мир 2026 года, организованного ассоциацией Les Guerrières de la Paix в Эс-Сувейре. Программа визита также предусматривала встречи с марокканскими чиновниками, посещение французских культурных и образовательных учреждений и беседу с представителями французской общины.

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