Во Франции правительство планирует предоставить €4 млрд льготных кредитов на ремонт школ до 2030 года и выделить еще €1 млрд университетам до 2029 года. Эти планы появились на фоне общенациональных протестов, сообщает Deutsche Welle.

Государственный долг Франции составляет около 120% ВВП. Для сравнения, соотношение долга к ВВП в Германии оценивается примерно в 65%, несмотря на пакет инвестиций в инфраструктуру и оборону на €600 млрд.

Более дорогие заимствования

У Франции более низкие кредитные рейтинги, чем у Германии: в зависимости от агентства страну оценивают на уровне AA, A+ или Aa3, тогда как Германия сохраняет наивысший рейтинг AAA. Несколько агентств также присвоили Франции негативный прогноз.

Франция платит почти на 1,6 процентного пункта больше по 10-летним государственным облигациям, чем Германия. Эта разница, или спред, сейчас является самой большой со времени финансового кризиса, а с июня 2026 года она выросла более чем вдвое.

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Экономист Лейбницевского центра европейских экономических исследований Фридрих Хайнеманн заявил DW, что резкий рост спреда ухудшает условия финансирования для государства, заемщиков и банков. По его мнению, при таком сценарии ситуация может перерасти в финансовый кризис.

Расходы на обслуживание долга

По оценкам, в 2026 году Франция должна выплатить более €79 млрд процентов по совокупному государственному долгу, а в 2027 году — более €91 млрд. К 2030 году эти расходы могут вырасти до €125–132 млрд. Оценка процентных платежей только центрального правительства, приведенная французским казначейским агентством Agence France Trésor, составляет €62,6 млрд.

В ближайшие годы стране придется рефинансировать значительные объемы облигаций, выпущенных при исторически низких ставках, а большой бюджетный дефицит потребует дополнительных заимствований. В последний раз Франция имела сбалансированный государственный бюджет в 1974 году.

Исследователь Боннского университета Ландри Шарье отметил, что, по данным французского статистического агентства INSEE, 56% населения получают от государства больше выплат и услуг, чем платят в виде налогов и социальных взносов. По его мнению, это поддерживает стремление большинства сохранить нынешнее положение дел.

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