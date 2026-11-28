Франция планирует создать стратегические запасы редкоземельных и критически важных металлов, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа и подготовиться к возможному дефициту сырья. Инициатива затронет оборонную промышленность, автомобилестроение и аэрокосмическую отрасль, сообщает Euronews.

План представили на встрече «Защитить Францию» в Елисейском дворце при участии около 15 руководителей промышленных компаний. Создание механизма стратегических запасов и совместных закупок поручили государственному финансовому учреждению Caisse des dépôts. Компании должны диверсифицировать поставки, иначе их государственная поддержка может быть сокращена. Производителям также будут предлагать механизмы гарантирования цен.

Параметры резервов еще определяются

Французским властям еще предстоит определить перечень наиболее необходимых для накопления полезных ископаемых, сценарии их хранения и участников системы. Исследователь аналитического центра IRIS Фредерик Женнен считает, что страна может сочетать физические резервы с обязательствами по закупкам.

По словам Женнена, запасы должны защитить страну от рыночных потрясений и кризисов в сфере безопасности. Он отметил, что Китай доминирует в отрасли, в частности благодаря значительным мощностям по переработке сырья. Экспортные лицензии позволяют Пекину отдельно рассматривать продажу критически важных материалов в зависимости от конечного использования и получателя.

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Потребности оборонной промышленности

Эксперт также связал необходимость физических запасов с обеспечением оборонной промышленности в случае возможного открытого конфликта с Российской Федерацией — государством-агрессором. По его мнению, наличие сырья и комплектующих на территории Франции позволило бы поддерживать производство в течение определенного времени в кризисной ситуации.

Елисейский дворец сообщил о почти 7 млрд евро инвестиций во Франции, связанных с инициативой. Женнен назвал эту сумму хорошим началом, однако подчеркнул необходимость определить получателей средств и критерии их распределения.

Европейский Союз определяет 34 критически важных вида сырья, из которых 17 считает стратегическими. По данным Еврокомиссии, Китай поставляет ЕС 85% самария, Турция — 99% бора, а Южная Африка — 41% марганца. Франция также хочет зарезервировать 25 млрд евро в рамках будущего Европейского фонда конкурентоспособности для стабилизации цен и формирования европейских запасов.

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