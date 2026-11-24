Франция планирует к 2027 году запустить стратегические резервы редкоземельных и других приоритетных металлов, чтобы снизить зависимость промышленности от иностранных поставщиков, прежде всего Китая. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об этом намерении во время закрытой встречи с представителями промышленности в Елисейском дворце. По данным французского телеканала BFMTV, резервы будут формироваться по модели стратегических запасов нефти. Также планируется механизм, который позволит компаниям совместно закупать материалы.

Резервы для промышленности

Проект будет координировать французское государственное финансовое учреждение Caisse des Dépôts. Оно будет консультироваться с компаниями, использующими эти материалы, в частности с предприятиями оборонной и аэрокосмической отраслей. Париж намерен обеспечить полную работоспособность резервов к 2027 году.

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Условия государственной поддержки

Макрон также объявил о более жёстких требованиях к государственной помощи оборонным, аэрокосмическим и автомобильным компаниям. Для дальнейшего получения публичной поддержки они должны будут представить планы диверсификации источников стратегического сырья и сокращения зависимости от Китая.

Администрация президента Франции также рассмотрит возможность ценовых гарантий для производителей, чтобы предоставить им больше определённости и стимулировать инвестиции. Париж призвал Европейскую комиссию принять аналогичные меры. Французский план охватывает около 20 из 34 видов сырья, которые ЕС в 2023 году отнёс к критически важным для чистой энергетики, цифровых технологий, космической и оборонной отраслей.

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