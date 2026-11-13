Франция заявила, что обратится к Европейской комиссии с просьбой безотлагательно рассмотреть условия применения предусмотренных соглашением мер из-за несоблюдения Алжиром обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом France 24 сообщил со ссылкой на представителя французского Министерства иностранных дел.

Обращение в Еврокомиссию

Представитель МИД Франции Паскаль Конфаврьё заявил, что соглашение об ассоциации между ЕС и Алжиром предусматривает возможность принятия надлежащих мер в случае несоблюдения обязательств. По его словам, французская сторона просит Еврокомиссию немедленно рассмотреть условия для применения этих механизмов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Торговые ограничения

Дипломаты, которые в октябре общались с Reuters, сообщили, что в конце июля Алжир ввел почти полный запрет на импорт из Франции. Также, по их данным, в прошлом месяце Алжир распорядился приостановить поставки карбамида во Францию.

Читай нас в